Санки, велосипед и детские игрушки. В Рязани задержали «подъездного» вора

В Рязани задержали «подъездного» вора. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 30-летняя жительница одного из домов на улице Фрунзе. Она сообщила, что из подъезда ее дома пропали санки.
Полицейские выяснили, что дверь в подъезд можно открыть «без особого труда». Опросив местных жителей они установили приметы мужчины, которого видели с санками. По описанию внешности злоумышленник был похож на 55-летнего рязанца, подозреваемого в аналогичной краже — велосипеда из подъезда соседнего дома.
Сотрудники полиции разыскали и задержали мужчину. Выяснилось, что задержанный причастен к другим кражам из подъездов домов на улице Фрунзе.
Среди похищенного были даже детские игрушки. Оказалось, будучи пьяным, он нередко терял свою «добычу» — прятал ее недалеко от места преступления, а затем не мог найти. Похищенные детские санки и еще часть краденого изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.