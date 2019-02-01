«Рязанское недоразумение». Украинский депутат высказался о несостоявшейся дуэли с Морозовым

В пятницу, 1 февраля, рязанский сенатор Игорь Морозов не приехал на дуэль с депутатом Верховной Рады Украины. Об этом Борислав Береза рассказал в трансляции на своей
«1 февраля 2019 года. 12:00. Я нахожусь в центре Киева. Неделю назад рязанское недорозумение вызвало меня на дуэль. Я стою здесь, но никого нет рядом», — отметил нардеп.
Береза сказал, что Морозов предлагал ему выбрать любое место и оружие, но после принятого вызова начал говорить, что его не пустят в страну.
«Понятно, что Совет Федерации его никуда не отпустит. Ну кто же пустит идиота в Украину, которого потом придется транспортировать, чтобы хоронить там. В чем вообще причина бахвальства рязанских сенаторов? В том, что они привыкли пиариться и ничего не делать», — подчеркнул он.
Береза также добавил, что у Морозова «нет чести».
Отметим, Игорь Морозов пока не прокомментировал ситуацию.
Напомним, рязанский сенатор
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