Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:09, 1 февраля 2019 1 365
 0    0

«Рязанское недоразумение». Украинский депутат высказался о несостоявшейся дуэли с Морозовым

«Рязанское недоразумение». Украинский депутат высказался о несостоявшейся дуэли с Морозовым

В пятницу, 1 февраля, рязанский сенатор Игорь Морозов не приехал на дуэль с депутатом Верховной Рады Украины. Об этом Борислав Береза рассказал в трансляции на своей странице в Facebook.

«1 февраля 2019 года. 12:00. Я нахожусь в центре Киева. Неделю назад рязанское недорозумение вызвало меня на дуэль. Я стою здесь, но никого нет рядом», — отметил нардеп.

Береза сказал, что Морозов предлагал ему выбрать любое место и оружие, но после принятого вызова начал говорить, что его не пустят в страну.

«Понятно, что Совет Федерации его никуда не отпустит. Ну кто же пустит идиота в Украину, которого потом придется транспортировать, чтобы хоронить там. В чем вообще причина бахвальства рязанских сенаторов? В том, что они привыкли пиариться и ничего не делать», — подчеркнул он.

Береза также добавил, что у Морозова «нет чести».

Отметим, Игорь Морозов пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, рязанский сенатор вызвал депутата на дуэль после инцидента с российской журналисткой. Украинец отреагировал на предложение согласием.

Позже рязанский сенатор удалил пост, но позже согласился на поединок.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
15:09, 1 февраля 2019
«Рязанское недоразумение». Украинский депутат высказался о несостоявшейся дуэли с Морозовым
10:43, 1 февраля 2019
Аркадий Фомин переизбран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия»
18:45, 31 января 2019
Рязанская корпорация развития намерена сотрудничать с израильским бизнесом
18:28, 31 января 2019
В резиденции задержанного сенатора Карачаево-Черкесии прошли обыски. Видео
13:39, 31 января 2019
Любимов поручил незамедлительно очистить ото льда дороги и тротуары
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2

RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2 2

RZN.info публикует вторую часть подборки «было/стало».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 55 178
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 116
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
8:34, 19 января 2019 39 254
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
11:04, 30 января 2019 36 475
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 528
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум