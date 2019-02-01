Рязанских школьников и студентов пригласили поучаствовать в «Ильинских чтениях»

Рязанских школьников и студентов пригласили поучаствовать в «Третьих Ильинских образовательных чтениях». Об этом сообщил
Конференция, посвященная творчеству русского философа Ивана Ильина, проходила в Рязанской области дважды — в 2017 и 2018 годах.
Отмечается, что форум призван «способствовать пробуждению у учащихся интереса к исследовательской работе, познанию истории родного края и изучению традиционной религиозной культуры».
В конференции могут поучаствовать учащиеся старших классов школ, студенты средних специальных и высших учебных заведений Рязани и Рязанской области.
Этап подготовки докладов начинается с 1 февраля. Форум пройдет 29 и 30 марта 2019 года в библиотеке имени Горького.