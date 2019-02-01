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16:38, 1 февраля 2019 719
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Рязанские некоммерческие организации получат субсидии на социально-значимые проекты

Рязанские некоммерческие организации получат субсидии на социально-значимые проекты

В регионе пройдут конкурсные отборы на предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям. Об этом сообщил сайт областного правительства.

В 2018 году финансовую поддержку на общую сумму больше 5,5 млн рублей получили 46 некоммерческих организаций на реализацию 49 социально-значимых проектов.

В их числе — инициативы по повышению качества жизни пожилых граждан, адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, профилактике социального сиротства, поддержке материнства и детства, гармонизации межнациональных отношений и другие.

В 2019 году заявки на конкурс проведут с 18 февраля по 11 марта.

Все подробности можно узнать здесь.


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