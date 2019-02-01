Рязанца оштрафовали на миллион рублей за рубку деревьев

Рязанца осудили за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщил
Установлено, что в марте 2017 года мужчина, не имея разрешения, срубил деревья в лесу общим объемом 22,3 кубометров, после чего на грузовой машине вывез спиленные стволы деревьев.
Подсудимый причинил министерству природопользования Рязанской области материальный ущерб на общую сумму 313613 рублей, что является особо крупным размером.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей.
Осужденный и его защитник обжаловали приговор, однако судом апелляционной инстанции его оставили без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу 28 января 2019 года.