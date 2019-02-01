Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:35, 1 февраля 2019 236
 0    0

Рязанца оштрафовали на миллион рублей за рубку деревьев

Рязанца оштрафовали на миллион рублей за рубку деревьев

Фото: Pixabay.com

Рязанца осудили за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщил сайт Шиловского райсуда.

Установлено, что в марте 2017 года мужчина, не имея разрешения, срубил деревья в лесу общим объемом 22,3 кубометров, после чего на грузовой машине вывез спиленные стволы деревьев.

Подсудимый причинил министерству природопользования Рязанской области материальный ущерб на общую сумму 313613 рублей, что является особо крупным размером.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор, однако судом апелляционной инстанции его оставили без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу 28 января 2019 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:44, 1 февраля 2019
В Скопине оцепили центр города из-за подозрительной коробки
11:35, 1 февраля 2019
Рязанца оштрафовали на миллион рублей за рубку деревьев
10:56, 1 февраля 2019
Появилось видео момента аварии с пострадавшими в центре Рязани
10:04, 1 февраля 2019
В аварии в центре Рязани пострадали четыре человека. Фото 1
22:04, 31 января 2019
На улице Ленина столкнулись «Вольво» и «двенадцатая»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2

RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2 2

RZN.info публикует вторую часть подборки «было/стало».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 55 011
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 40 986
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
8:34, 19 января 2019 39 240
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
11:04, 30 января 2019 36 419
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 510
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум