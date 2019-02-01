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15:33, 1 февраля 2019 371
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Под Рязанью пенсионер умер, спустившись по задымленному подъезду

Под Рязанью пенсионер умер, спустившись по задымленному подъезду

Фото: Издательство «Пресса»

В Мурмине Рязанского района 70-летний мужчина погиб, спустившись по задымленному подъезду. Об этом пишет ИД «Пресса».

Утром в четверг, 31 января, в Мурмине произошел пожар в многоквартирном доме на улице Лесной.

Пожарные прибыли на место происшествия, электрик отключил дом от подачи тока, возгорание быстро потушили. В подъезде возникло сильное задымление.

С пятого этажа дома вниз спускался 70-летний пенсионер. Пожилой мужчина вышел из подъезда и упал на глазах у пожарных, которые не успели отъехать с места происшествия.

На место вызвали скорую, врачи констатировали смерть пенсионера.

«Пока неизвестно, что стало причиной несчастного случая: был ли это сердечный приступ, или на здоровье 70-летнего мужчины повлияло задымление в подъезде», — говорится в сообщении.

Напомним, на пожаре спасли семерых человек.


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3 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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