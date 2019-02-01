Под Рязанью пенсионер умер, спустившись по задымленному подъезду

В Мурмине Рязанского района 70-летний мужчина погиб, спустившись по задымленному подъезду. Об этом пишет ИД «
Утром в четверг, 31 января, в Мурмине произошел пожар в многоквартирном доме на улице Лесной.
Пожарные прибыли на место происшествия, электрик отключил дом от подачи тока, возгорание быстро потушили. В подъезде возникло сильное задымление.
С пятого этажа дома вниз спускался 70-летний пенсионер. Пожилой мужчина вышел из подъезда и упал на глазах у пожарных, которые не успели отъехать с места происшествия.
На место вызвали скорую, врачи констатировали смерть пенсионера.
«Пока неизвестно, что стало причиной несчастного случая: был ли это сердечный приступ, или на здоровье 70-летнего мужчины повлияло задымление в подъезде», — говорится в сообщении.
Напомним, на пожаре