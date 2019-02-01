Не исправился. На кораблинского рецидивиста завели дело после освобождения из колонии

На кораблинского рецидивиста завели дело после освобождения из колонии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
30-летний житель Кораблина, который был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления, освободился из мест лишения свободы. Мужчина вернулся в город, однако полицейские наблюдали за его образом жизни.
Выяснилось, что он нарушает закон, поэтому по решению суда в июне 2015 года за ним установили административный надзор с наложением ряда ограничений и запретов, связанных с временем пребывания в общественных местах, развлекательных заведениях и прочее.
Полицейские установили, что «на путь исправления рецидивист не встал». Мужчина продолжал совершать административные правонарушения и не соблюдал ограничения, установленные судом.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 314.1 УК РФ, по которой ему грозит штраф до 60 тысяч, либо лишение свободы на срок до одного года.