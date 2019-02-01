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15:36, 1 февраля 2019 210
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Не исправился. На кораблинского рецидивиста завели дело после освобождения из колонии

Не исправился. На кораблинского рецидивиста завели дело после освобождения из колонии

На кораблинского рецидивиста завели дело после освобождения из колонии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

30-летний житель Кораблина, который был неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления, освободился из мест лишения свободы. Мужчина вернулся в город, однако полицейские наблюдали за его образом жизни.

Выяснилось, что он нарушает закон, поэтому по решению суда в июне 2015 года за ним установили административный надзор с наложением ряда ограничений и запретов, связанных с временем пребывания в общественных местах, развлекательных заведениях и прочее.

Полицейские установили, что «на путь исправления рецидивист не встал». Мужчина продолжал совершать административные правонарушения и не соблюдал ограничения, установленные судом.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 314.1 УК РФ, по которой ему грозит штраф до 60 тысяч, либо лишение свободы на срок до одного года.


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