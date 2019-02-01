Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:04, 1 февраля 2019 126
 0    0

Генпрокуратура проверит основные версии гибели туристов на перевале Дятлова

Генпрокуратура проверит основные версии гибели туристов на перевале Дятлова

Генпрокуратура проверит наиболее вероятные версии гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году. Всего насчитано около 75 версий произошедшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ГП России Александра Куренного.

По словам эксперта, прокуратура может проводить проверку спустя столько лет, поскольку для всех остальных ведомств истекли процессуальные сроки, а на деятельность прокуратуры этот аспект не распространяется.

Из 75 версии проверят три наиболее вероятные.

«Все они так или иначе связаны с природными явлениями, криминал исключается полностью. Нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, в пользу этой версии. Это может быть лавина, снежная доска или ураган», — сказал Куренной.

Напомним, туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при не выясненных до сих пор обстоятельствах.

Насчитывается более сотни версий гибели туристов — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:07, 1 февраля 2019
В 2018 году 69 рязанских военных получили субсидии на жилье
12:04, 1 февраля 2019
Генпрокуратура проверит основные версии гибели туристов на перевале Дятлова
11:49, 1 февраля 2019
Санки, велосипед и детские игрушки. В Рязани задержали «подъездного» вора
11:29, 1 февраля 2019
Рязанцы выступили на Красной площади в прямом эфире Первого канала. Видео
11:19, 1 февраля 2019
После инцидента с похищением картины Куинджи из Третьяковки уволили смотрителя зала
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2

RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge». Часть 2 2

RZN.info публикует вторую часть подборки «было/стало».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 55 021
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 40 995
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
8:34, 19 января 2019 39 242
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
11:04, 30 января 2019 36 421
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 510
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум