Генпрокуратура проверит основные версии гибели туристов на перевале Дятлова

Генпрокуратура проверит наиболее вероятные версии гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году. Всего насчитано около 75 версий произошедшего, передает РИА «
По словам эксперта, прокуратура может проводить проверку спустя столько лет, поскольку для всех остальных ведомств истекли процессуальные сроки, а на деятельность прокуратуры этот аспект не распространяется.
Из 75 версии проверят три наиболее вероятные.
«Все они так или иначе связаны с природными явлениями, криминал исключается полностью. Нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, в пользу этой версии. Это может быть лавина, снежная доска или ураган», — сказал Куренной.
Напомним, туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при не выясненных до сих пор обстоятельствах.
Насчитывается более сотни версий гибели туристов — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.