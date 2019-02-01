Аркадий Фомин переизбран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Тайное голосование прошло в четверг, 31 января, на XXX партийной конференции.
Кандидатуру Фомина предложил депутат облдумы Алексей Просянников. По результатам голосования действующий лидер рязанских единороссов набрал 137 голосов. Второй кандидатурой на должность руководителя регионального отделения стала секретарь местного отделения партии Ухоловского района Надежда Шмаева. Ее предложила депутат регионального заксобрания Екатерина Ромадина.
Одной из приоритетных задач на ближайшее время Аркадий Фомин выделил работу с первичными отделениями.
«Инициатива, которая идет снизу, должна быть проработана, поддержана и реализована, чтобы получать сигналы по многоуровневому депутатскому контролю, который сейчас создается в регионе», — подчеркнул он.
Перед собой и политсоветом секретарь ставит цели — повысить эффективность работы регионального отделения, депутатского корпуса, продолжить реализацию партийных проектов, государственных программ, входящих в нацпроекты, а также участие в избирательных кампаниях.
В 2019 году начнется подготовка к выборам в облдуму.
«Уже сейчас мы приглашаем новых людей с активной жизненной позицией, инициативных граждан, которые своей задачей видят развитие нашей родной Рязанской области, к сотрудничеству, к совместной работе. Мы даем возможность всем поучаствовать в наших партийных процедурах для последующего выдвижения», — сказал Фомин.
Кроме того, вводятся критерии оценки деятельности депутатов. Будет оцениваться их законотворческая и нормотворческая активности, активность в соцсетях и медиапространстве, работа на округах, встречи с избирателями, решение вопросов граждан.
В совокупности это составит рейтинг каждого депутата, в числе которых определят лучших и менее успешных. Рейтинг будет составляться ежеквартально.