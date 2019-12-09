Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:37, 9 декабря 2019 70
 0    0

Завод под Воронежем накажут за загрязнение реки останками животных

Завод под Воронежем накажут за загрязнение реки останками животных

Ветсанутильзавод в селе Гремяченское Хохольского района накажут из-за нарушений при утилизации биологических отходах, сообщили «Вести Воронеж».

Работники завода складировали трупы умерших животных, кости, внутренние органы в лесу, сбрасывали их по склону и реку Еманча.

Кроме того, отходы закапывали в землю. Выяснилось, что завод никак не огорожен по периметру.

Проверка показала, что на территории предприятия не соблюдали зонирование. На чистых зонах размещали отходы и ставили накопители для хранения крови. Возивший кровь транспорт ездил через ворота благополучной зоны.

Прокуратура возбудила сразу три административных дела — о нарушении правил хранения и переработки продуктов животноводства, нарушении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, нарушении ветеринарно-санитарных правил.

Протоколы рассмотрит управление ветеринарии области.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 недели назад
Как выбрать искусственную елку?

Как выбрать искусственную елку?

В магазинах уже начали продавать искусственные елки.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 4 062
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 275
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 2 109
В Рязани откроют 36 катков 2
19:43, 30 ноября 2019 2 792
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1
19:27, 7 декабря 2019 4 035
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 9
Все новости
Форум