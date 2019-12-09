Завод под Воронежем накажут за загрязнение реки останками животных

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Ветсанутильзавод в селе Гремяченское Хохольского района накажут из-за нарушений при утилизации биологических отходах, сообщили «
Работники завода складировали трупы умерших животных, кости, внутренние органы в лесу, сбрасывали их по склону и реку Еманча.
Кроме того, отходы закапывали в землю. Выяснилось, что завод никак не огорожен по периметру.
Проверка показала, что на территории предприятия не соблюдали зонирование. На чистых зонах размещали отходы и ставили накопители для хранения крови. Возивший кровь транспорт ездил через ворота благополучной зоны.
Прокуратура возбудила сразу три административных дела — о нарушении правил хранения и переработки продуктов животноводства, нарушении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, нарушении ветеринарно-санитарных правил.
Протоколы рассмотрит управление ветеринарии области.
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