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11:25, 9 декабря 2019 161
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За выходные на рязанских ярмарках купили семь тонн хлеба

За выходные на рязанских ярмарках купили семь тонн хлеба

На ярмарках выходного дня в Рязани продали семь тонн хлеба и хлебобулочных изделий. В субботу, 7 декабря, 220 производителей торговали на 358 местах, сообщил сайт регионального правительства.

Всего у них купили:

  • 15 тонн молока и молочных продуктов;
  • 11,7 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
  • 10,2 тонны груш и яблок;
  • 10 тонн картофеля;
  • 7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий;
  • 5,8 тонны овощей;
  • 3,5 тонны живой рыбы;
  • 0,6 тонны меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 14 декабря в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».


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