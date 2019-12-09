За неделю на пожарах в Рязанской области спасли двоих человек

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За прошедшую неделю, со 2 по 8 декабря, рязанские пожарные спасли двоих человек. Об этом
Всего за это время зафиксировали 24 пожара, огонь уничтожил и повредил девять домов и три автомобиля.
7 декабря в поселке Соколовка горела квартира, из огня
На пожаре в селе Голдино Михайловского района
Кроме того, под Рязанью
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.