WADA лишила Россию права проводить чемпионаты мира на четыре года

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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Об этом сообщает
По данным New York Times, исполком с высокой долей вероятности согласится с предложением.
Если такое решение будет принято, то сборная России пропустит летнюю Олимпиаду в Токио в 2020 году, однако при этом комитет рекомендовал допустить атлетов из России выступать под нейтральным флагом и без использования гимна.
Также рекомендовано отстранить российских официальных лиц от посещения соревнований и запретить России принимать и подавать заявки на проведение международных турниров.
Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.
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