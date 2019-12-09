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13:26, 9 декабря 2019 192
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WADA лишила Россию права проводить чемпионаты мира на четыре года

WADA лишила Россию права проводить чемпионаты мира на четыре года

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

По данным New York Times, исполком с высокой долей вероятности согласится с предложением.

Если такое решение будет принято, то сборная России пропустит летнюю Олимпиаду в Токио в 2020 году, однако при этом комитет рекомендовал допустить атлетов из России выступать под нейтральным флагом и без использования гимна.

Также рекомендовано отстранить российских официальных лиц от посещения соревнований и запретить России принимать и подавать заявки на проведение международных турниров.

Исполком рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.


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