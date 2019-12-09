Воронежцы выбрали место размещения памятника Сабурову

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Воронежцы выступили за строительство памятника основателю воеводе Семену Сабурову на Адмиралтейской набережной. Об этом сообщил портал «
За памятник на площади главного корпуса Воронежского госуниверситета предложили проголосовали 21,3% респондентов. Еще 15,5% воронежцев выбрали Кольцовский сквер для строительства памятника.
Самыми непопулярными оказались варианты размещения монумента на площади Ленина и на Советской площади — 12,6% и 8,5% соответственно.
В октябре правительство опубликовало опрос, в котором предложило горожанам выступить «за» или «против» памятника Сабурову в Воронеже.
Строительство тогда поддержали 53,5%, 46,5% — выступили против. Причиной споров стало место для памятника.
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