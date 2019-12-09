Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:47, 9 декабря 2019 103
 0    0

Воронежцы выбрали место размещения памятника Сабурову

Воронежцы выбрали место размещения памятника Сабурову

Воронежцы выступили за строительство памятника основателю воеводе Семену Сабурову на Адмиралтейской набережной. Об этом сообщил портал «Мое!Online» со ссылкой на данные опроса института общественного мнения «Квалитас».

За памятник на площади главного корпуса Воронежского госуниверситета предложили проголосовали 21,3% респондентов. Еще 15,5% воронежцев выбрали Кольцовский сквер для строительства памятника.

Самыми непопулярными оказались варианты размещения монумента на площади Ленина и на Советской площади — 12,6% и 8,5% соответственно.

В октябре правительство опубликовало опрос, в котором предложило горожанам выступить «за» или «против» памятника Сабурову в Воронеже.

Строительство тогда поддержали 53,5%, 46,5% — выступили против. Причиной споров стало место для памятника.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 4 062
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 275
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 2 109
В Рязани откроют 36 катков 2
19:43, 30 ноября 2019 2 792
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1
19:27, 7 декабря 2019 4 035
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 9
Все новости
Форум