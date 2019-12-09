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Фото: Pixabay.com
Воронежцев ждет аномальное тепло на второй неделе декабря. По данным
В понедельник, 9 декабря, по области ожидается до +4 градусов, во вторник и среду до +3. В четверг уже до +1 градуса, а в пятницу до -1 градуса.
По ночам от +1 до -4 градусов.
Согласно прогнозу, дождь возможен в ночь на четверг, 12 декабря.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.