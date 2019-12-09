Во вторник в Рязанской области потеплеет до +4 градусов

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Во вторник, 10 декабря, в Рязанской области потеплеет до +4 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, местами дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -1, +4 градуса.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.