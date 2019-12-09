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23:25, 9 декабря 2019 66
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Во «Внуково» перестанут принимать электронные посадочные талоны

Во «Внуково» перестанут принимать электронные посадочные талоны

Фото: Ru.wikipedia.org

Московский аэропорт «Внуково» с 10 декабря перестанет принимать электронные посадочные талоны. Об этом сообщил сайт авиакомпании «Победа».

Всех клиентов, вылетающих из «Внуково» попросили распечатывать талоны после онлайн-регистрации или получить его на стойках в аэропорту.

«Внуково» 1 июня 2019 года начал принимать электронные посадочные талоны на внутренних рейсах, передает РИА Новости.

Отметим, что российские аэропорты получили право пропускать в самолеты по электронным посадочным талонам с 24 февраля этого года.


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