В WhatsApp появилась новая функция

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В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Она позволит создавать задачи и получать напоминания, сообщил сайт
Функция доступна по платной подписке, она работает на всех устройствах.
Чтобы создать задачу, необходимо отправить боту Any. do с указанием времени напоминания. Также для автоматического о формирования задачи можно пересылать сообщения других собеседников.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.