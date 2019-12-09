В Воронежской области задержали пассажира такси с героином

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В Воронежской области задержали наркокурьера, перевозившего в рюкзаке полкилограмма героина. Об этом сообщила
Полицейские остановили такси марки Ford Focus на 741-м километре трассы М-4 «Дон». Машина следовала в сторону Ростова-на-Дону.
В такси ехал 31-летний уроженец среднеазиатской республики. Оперативники осмотрели рюкзак, с которым путешествовал подозреваемый.
В нем нашли сверток с героином весом около 500 граммов.
Подозреваемого заключили под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».
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