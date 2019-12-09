В воронежском сквере начали устанавливать светодиодный фонтан

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В Воронеже начали устанавливать светодиодный фонтан в Кольцовском сквере. Огни зажгутся там уже вечером, в понедельник 9 декабря, пишут «Вести. Воронеж».
Фонтан, имитирующий струи и брызги воды, будет работать круглосуточно до конца зимы.
«В конструкции предусмотрены надежные дифференцированные автоматические выключатели с защитой от ударов током. При механическом воздействии или повреждении электросети подача напряжения в систему мгновенно прекращается, и световое оборудование отключается», — говорится в сообщении.
Фото пресс-службы «РВК-Воронеж»
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