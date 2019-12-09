В Воронеже закрыли киоск с опасной шаурмой

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В Воронеже на улице Феоктистова проверили киоск с шаурмой, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Проверку организовали после жалобы горожанина.
В палатке нашли следующие нарушения:
Кроме того, в пробах шаурмы обнаружили нарушение в микробиологических показателях, что говорит об угрозе возникновения кишечных инфекций.
За нарушения на индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности организации.
По решению суда общепит закрыли на 40 суток.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.