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Фото: Pixabay.com
В Воронеже определили места для елочных базаров. Адреса
В списке — 126 мест: 27 в Железнодорожном районе, 46 — в Коминтерновском, 22 — в Левобережном, 17 — в Ленинском. Еще по 8 и 6 точек появятся в Советском и Центральном районах. Смотрите их
Елочные базары откроют 19 декабря. Они будут работать по 31 декабря.
Отмечается, что на каждом елочном базаре должны быть прейскурант, книга отзывов и предложений, линейки для определения размера елок, упаковочный материал, а также огнетушители.
Ранее сообщалось, что владельцы елочных базаров заставят по-новогоднему
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