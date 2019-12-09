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Фото: Издательство «Пресса»
Вечером в понедельник, 9 декабря, на улице Орджоникидзе в Скопине загорелся жилой дом. Об этом пишет издательство «
Сигнал о возгорании поступил в 16:06, на место выехали пять расчетов и полиция.
Пожарных вызвали соседи, самих хозяев дома не было.
По предварительной версии, загорелся котел. Никто из людей не пострадал.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.