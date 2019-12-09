В Сараях «пятнадцатая» перевернулась на крышу

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В Сараях перевернулась «пятнадцатая». Об этом
В понедельник, 9 декабря, в Сараях 38-летняя женщина на «ВАЗ 2115» не справилась с управлением и перевернулась на крышу.
Водитель получила черепно-мозговую травму. Пассажиров в автомобиле не было.
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