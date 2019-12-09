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16:43, 9 декабря 2019 199
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Рязанский минтранс отчитался о ремонте дорог в регионе за этот год

Рязанский минтранс отчитался о ремонте дорог в регионе за этот год

В Рязанской области завершили работы на всех объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил региональный минтранс.

В общей сложности отремонтировали 166 километров дорог, среди которых 140 километров региональных трасс и 25 километров дорог местного значения (в Рязани 15,8 километра).

Всего в регионе уложили почти 1,5 миллиона квадратных метров асфальтобетона и нанесли около 90 тысяч квадратных метров разметки.

В этом году установили 3615 дорожных знаков, построили 25 километров линий электроосвещения в 15 населенных пунктах, заменили и установили девять километров барьерных и 6,5 километра пешеходных ограждений, устроили 31 искусственную неровность.

Кроме того, установили и модернизировали четыре светофорных объекта.

Общий бюджет реализации нацпроекта «БКАД» в Рязанской области в 2019 год составил 2 671 690 900 рублей. 1 941 690 900 рублей — из них из федерального бюджета, еще 730 миллионов выделили из областной казны.

Фото с сайта регионального минтранса


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