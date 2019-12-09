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В Рязанской области намерены создать единую транспортную карту. Об этом в понедельник, 9 декабря, на комитете гордумы сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.
По ее словам, губернатор Николай Любимов поручил создать единый межмуниципальный проедной независимо от места проживания. Работу по созданию транспортной карты ведут мэрия и областной минтранс.
Сорокина подчеркнула, что к началу 2020 года все идеи по созданию проездного передадут губернатору. О конкретных сроках его выпуска не сообщается.
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