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15:22, 9 декабря 2019 435
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В Рязанской области намерены создать единую транспортную карту 1

В Рязанской области намерены создать единую транспортную карту

В Рязанской области намерены создать единую транспортную карту. Об этом в понедельник, 9 декабря, на комитете гордумы сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.

По ее словам, губернатор Николай Любимов поручил создать единый межмуниципальный проедной независимо от места проживания. Работу по созданию транспортной карты ведут мэрия и областной минтранс.

Сорокина подчеркнула, что к началу 2020 года все идеи по созданию проездного передадут губернатору. О конкретных сроках его выпуска не сообщается.


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