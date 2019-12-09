В Рязанской НПК прошел День открытых дверей

В понедельник, 2 декабря, в Рязанской НПК впервые состоялся День открытых дверей для учащихся профильных вузов и cсузов региона. Мероприятие объединило более 250 студентов радиоуниверситета, РГУ, колледжа электроники, строительного колледжа, политехнического колледжа, Касимовского нефтегазового колледжа и учащихся «Роснефть-класса» школы № 43.

«Привлечение молодых квалифицированных кадров — одна из приоритетных задач профориентационной работы РНПК. Ежегодно в коллектив Рязанской НПК вливаются десятки молодых кадров — амбициозных и инициативных молодых людей, которые понимают значение карьеры в достижении жизненного успеха», — отметили представители компании.

По их словам, День открытых дверей в РНПК — это новая возможность для учащихся познакомиться с условиями труда на предприятии, узнать о востребованных профессиях и трудоустройстве, задать напрямую вопрос профессионалам, пообщаться с руководством компании.

Поприветствовала гостей заместитель гендиректора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталия Балась. Она отметила, что компания заинтересована в молодых квалифицированных рабочих кадрах и всесторонне способствует их развитию.

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания предоставляет огромные возможности для роста, получения и закрепления профессиональных навыков, и, тем самым, повышения конкурентоспособности каждого из вас на рынке труда. У нас есть все необходимые технические, технологические и организационные условия для развития своих сотрудников, — сказала Наталия Балась. — Сегодня мы откроем вам новые дороги и пути, будьте уверенными в своих силах, у вас все получится!»

Организаторы мероприятия продемонстрировали информационный фильм о РНПК, который познакомил гостей с направлениями деятельности крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия страны.

Представители кадрового блока РНПК рассказали учащимся о преимуществах работы в компании: условиях прохождения производственной и преддипломной практики на предприятии, системе наставничества, возможностях трудоустройства, уровнях зарплаты и социальных программах.

Из выступления оператора технологических установок цеха № 2 Сергея Михалева учащиеся узнали об активной и разносторонней общественной деятельности молодых специалистов РНПК, тех культурно-массовых и спортивных мероприятиях, которые они организуют, участии в научно-технических конференциях.

Во второй части мероприятия учащиеся смогли поближе познакомиться с основными рабочими профессиями РНПК:

оператор технологических установок;

оператор товарный;

лаборант химического анализа;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

слесарь по ремонту технологических установок;

инженер-конструктор.

После общения со специалистами студентов заполнили специальную анкету, в которой ответили на вопросы об уровне образования, желании трудоустройства в РНПК, профессии и уровне заработной платы.