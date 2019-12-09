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Фото: Pixabay.com
В Рязани уничтожили санкционные яблоки, Об этом сообщили на
На «Пятой базе» были обнаружены свежие яблоки, запрещенные к ввозу.
12 килограммов продукции уничтожили на полигоне механическим способом.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.