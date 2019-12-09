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16:22, 9 декабря 2019 309
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В Рязани стартовал форум добровольцев

В Рязани стартовал форум добровольцев

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 9 декабря, в конгресс-отеле «АМАКS» стартовал региональный Форум добровольцев.

В событии, которое проходит уже в третий раз, поучаствовали более пятисот человек. Среди них были гражданские активисты «серебряного возраста», предприниматели, представители образовательных учреждений, активисты волонтерских отрядов, органов молодежного самоуправления, а также руководители региональных отделений Всероссийских добровольческих организаций и движений. Так, региональный ресурсный центр состоит из 370 волонтерских команд в 29 муниципальных центрах.

Кроме того, с этого года форум является региональной составляющей федеральной программы «Социальная активность» в рамках нацпроекта «Образование». Как отметил губернатор Николай Любимов количество добровольцев заметно возросло: в прошлом году их было около 25 тысяч, а в этом их насчитывается более 45 тысяч человек.

«В эпоху формализации всего и вся, когда порой непонятно с человеческим или с искусственным интеллектом имеешь дело, вы — живые и настоящие. Вы более всех способны сочувствовать и сопереживать, проявлять эмпатию и неравнодушие. Важно, что выражается это не только в словах, но и обязательно в делах. Всем нацпроектам требуются такие как вы люди, готовые действовать быстро и решительно», — сказал Любимов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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