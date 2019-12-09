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11:11, 9 декабря 2019 251
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В Рязани снова обнаружили поддельную икру и рыбу

В Рязани снова обнаружили поддельную икру и рыбу

В Рязани снова обнаружили поддельную красную икру и рыбу. Об этом сообщил сайт регионального Россельхознадзора.

Так, 6,5 килограмма икры изъяли в торговой точке около дома №44 по улице Гоголя. Согласно маркировке, 38 банок продукции изготовили на ООО «Жемчужина камчатки», однако на самом деле такого предприятия не существует.

Кроме того, в ТЦ «Сокол» на улице Связи продавали свежемороженую и живую рыбу без сопроводительных документов общим весом 24 килограмма и красную икру изготовителя ООО «Камчатские деликатесы», которого также не существует.

Всю продукцию изъяли из оборота.

Рязанцев призвали не экономить и не покупать красную икру и другую рыбную продукцию в местах несанкционированной торговли. «При покупке красной икры и другой продукции животного происхождения следует требовать ветеринарные сопроводительные документы и декларации о соответствии, в случае их отсутствия покупать продукцию не рекомендуется», — говорится в сообщении.


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