В Рязани прошел вечер памяти Людмилы Зыкиной

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В пятницу, 6 декабря, в Рязанском дворце молодежи прошел вечер памяти народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Встреча стала девятнадцатой в рамках социального проекта «От чистого сердца», который с 2011 года реализуется в Рязанской области по инициативе партии «Единая Россия».
У знаменитой исполнительницы русских народных и эстрадных песен рязанские корни. В вечере памяти, посвященном певице, поучаствовали региональные коллективы и исполнители.
«Людмила Зыкина — народная артистка не только по званию, но и по своему уникальному дарованию, — сказал в своем приветственном слове гостям и участникам концерта председатель облдумы Аркадий Фомин. — Мне посчастливилось быть лично знакомым с Людмилой Георгиевной. Мы встретились в конце 90-х в Шилове, и до сих пор в моей душе звучит ее завораживающий голос. Нужно делать все возможное, чтобы достойно хранить память о нашей выдающейся соотечественнице, продолжать ее дело».
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