В Путятине перевернулся грузовой прицеп с досками

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Фото: Издательство «Пресса»
В воскресенье, 8 декабря, в центре Путятина опрокинулся прицеп КамАЗа. Об этом пишет ИД «
На прицепе переломились стремянки заднего моста. Прицеп опрокинулся и из-за этого по дороге рассыпалась обрезная доска, которую водитель вез из Дагестана.
Рассыпавшиеся доски повредили еще два грузовика MAN.
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