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16:04, 9 декабря 2019 437
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В Путятине перевернулся грузовой прицеп с досками

В Путятине перевернулся грузовой прицеп с досками

Фото: Издательство «Пресса»

В воскресенье, 8 декабря, в центре Путятина опрокинулся прицеп КамАЗа. Об этом пишет ИД «Пресса».

На прицепе переломились стремянки заднего моста. Прицеп опрокинулся и из-за этого по дороге рассыпалась обрезная доска, которую водитель вез из Дагестана.

Рассыпавшиеся доски повредили еще два грузовика MAN.


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