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В ОКБ спасли рязанца с кистами в почках, сообщили на сайте. Об этом сообщил
Известно, что пациента одним из первых занесли в лист ожидания на пересадку почки, однако процесс затянулся из-за редкой группы крови мужчины. Рязанец страдал поликистозом (врожденное генетическое заболевание, при котором внутри почек образуются множественные кисты).
«Обе почки пациента превратились в гигантские мешки с жидкостными полостями», — отмечается в сообщении.
По словам заведующего отделением урологии и трансплантации органов Дмитрия Карпова, функционировать такой орган не может, организм очищал гемодиализ. «Из-за патологии почки очень сильно разрослись. Также каждая киста могла загноиться», — отметил медик.
Рязанца госпитализировали и удалили обе почки, после этого для мужчины нашли донорскую почку.
Врачи сообщили, что в настоящий момент, показатели его здоровья не вызывают беспокойства.
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