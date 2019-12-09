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18:11, 9 декабря 2019 298
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В ОКБ спасли рязанца с кистами в почках

В ОКБ спасли рязанца с кистами в почках

В ОКБ спасли рязанца с кистами в почках, сообщили на сайте. Об этом сообщил сайт ОКБ.

Известно, что пациента одним из первых занесли в лист ожидания на пересадку почки, однако процесс затянулся из-за редкой группы крови мужчины. Рязанец страдал поликистозом (врожденное генетическое заболевание, при котором внутри почек образуются множественные кисты).

«Обе почки пациента превратились в гигантские мешки с жидкостными полостями», — отмечается в сообщении.

По словам заведующего отделением урологии и трансплантации органов Дмитрия Карпова, функционировать такой орган не может, организм очищал гемодиализ. «Из-за патологии почки очень сильно разрослись. Также каждая киста могла загноиться», — отметил медик.

Рязанца госпитализировали и удалили обе почки, после этого для мужчины нашли донорскую почку.

Врачи сообщили, что в настоящий момент, показатели его здоровья не вызывают беспокойства.


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