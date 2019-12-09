В ДТП в Михайловском районе погибла семья из Волгограда

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Фото: Издательство «Пресса»
В ночь с 6 на 7 декабря на 212 километре трассы М-6 «Каспий» произошло смертельное ДТП. Об этом пишет ИД «
Авария произошла около 00:06. Столкнулись автомашины Ford Focus и Lada Granta.
В ДТП погибли водитель и два пассажира Granta.
По словам очевидцев, 49-летний мужчина и его 21-летний сын скончались на месте до приезда скорой. Жену мужчины успели привезти в Михайловскую межрайонную больницу, но там она умерла от полученных травм.
Отмечается, что тела погибших до понедельника будут находиться в михайловском морге.
Также в аварии получили травмы водитель Ford и еще один пассажир Granta получили травмы, с которыми их госпитализировали. Об их состоянии не сообщается.
Причины произошедшего установит следствие.
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