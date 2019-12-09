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17:01, 9 декабря 2019 161
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В Чучкове установили мемориальную доску десантнику, погибшему в Сирии

В Чучкове установили мемориальную доску десантнику, погибшему в Сирии

Фото: Издательство «Пресса»

В понедельник, 9 декабря, в Чучкове открыли мемориальную доску десантнику Юрию Пенькову, который в 2018 году погиб в Сирии. Ее установили на здании местной школы, в которой он учился, пишет издательство «Пресса».

На открытие приехали родственники Пенькова, представители районной власти, военкомата и части, где он служил.

Сбор средств на установку таблички организовали школа и служащие.

Справка

Юрий Пеньков учился в Чучковской средней школе с 1995 по 1999 годы. Он героически погиб в Сирии 6 марта 2018 года.

Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I-II степени, медалями Жукова, Сирийско-Арабской республики «Боевое содружество». Указом президента от 31 марта 2018 года — орденом Мужества (посмертно).


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