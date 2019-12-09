В аварии с «Киа» и грузовиком в Путятинском районе погибли девочка и женщина

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в пятницу, 6 декабря, в Путятинском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщила
Примерно в 21:10 на 300-м километре трассы М-5 столкнулись Kia Cerato и грузовик Mercedes.
По предварительной информации, 34-летняя жительница Сасовского района на Kia обгоняла 49-летнего москвича на Mitsubishi Lancer. Женщина не справилась с управлением и врезалась в Mercedes под управлением 38-летнего жителя Орловской области, который ехал по «встречке».
От полученных травм водитель Kia и ее 10-летняя пассажирка скончались на месте. Еще одну пассажирку — 39-летнюю женщину — госпитализировали.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.