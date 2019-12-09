В 2020 году на профилактику заболеваний и развитие медпомощи в Воронежской области направят 665 миллионов рублей

В 2020 году на профилактику заболеваний и развитие первичной медпомощи в Воронежской области направят 665 миллионов рублей. Это почти в четыре раза больше, чем в 2019 году, отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

На 50 заседании Воронежской облдумы в первом чтении был одобрен закон о бюджете региона на трехлетний период. Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, документ сверстан с учетом выполнения требований федерального законодательства по повышению минимального размера оплаты труда, повышения зарплат «указным» категориям бюджетников, а также работников бюджетной сферы, не поименованных в «майских» указах.

Кроме того, в бюджете учтены в полном объеме средства на реализацию нацпроектов и зарезервированы средства на модернизацию первичного звена здравоохранения в соответствии с приоритетами, определенными перечнями поручений Президента РФ.

«Расходы бюджета на 98% сформированы по программно-целевому принципу в рамках 25 государственных программ области. По ряду социальных направлений они вырастут очень существенно», — подчеркнул Владимир Нетесов.

Так, расходы госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 2020 год запланированы в объеме более 28,1 миллиарда рублей, что почти на 7,5 миллиарда больше, чем в текущем году, рассказал Нетесов.

«В том числе, значительно — в четыре раза — вырастет финансирование по направлению „Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи“. Если в этом году на эти цели бюджетом было заложено 168 млн рублей, то в следующем уже 665 млн», — отметил Владимир Нетесов.

Почти на 20% - с 510 миллионов до 615 миллионов рублей увеличатся затраты на мероприятия связанные с охраной здоровья матери и ребенка.

На кадровое обеспечение системы здравоохранения региона в 2020 году направят более 162,5 миллионов рублей

На кадровое обеспечение системы здравоохранения региона в 2020 году направят более 162,5 миллионов рублей, что почти на 44 миллиона рублей больше, чем в 2019 году.

Кроме того вырастут и затраты на совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях — с 795 миллионов рублей в году текущем до почти 1,5 миллиарда рублей в следующем.

На развитие информатизации в здравоохранении планируется направить в 2,6 раза больше средств (в 2019 году — около 389 миллионов рублей, в 2020 — более 1 миллиарда рублей).

В 2020 году в рамках подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области» предусмотрено строительство объектов здравоохранения на сумму 3,9 миллиарда рублей, с ростом в четыре раза к уровню 2019 года.

Начиная с 2020 года, планируется строительство значимых для региона объектов здравоохранения — хирургического корпуса областного онкодиспансера, детского корпуса для оказания специализированной медпомощи детям по профилям Онкология, Гематология, ЛОР-органы на базе ВОДКБ № 1, а также завершение строительства детского корпуса областного тубдиспансера.

По сравнению с предыдущим годом ассигнования на подпрограмму «Другие вопросы в сфере здравоохранения» увеличены на 1,9 миллиарда рублей. Рост расходов в 2020 году обусловлен, в том числе, реализацией областной адресной программы капитального ремонта учреждений здравоохранения, на которую направят 986 миллионов рублей.

Напомним, что на 50 заседании Воронежской областной Думы депутаты также приняли в первом чтении проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Общий объем доходов регионального фонда составит в 2020 году более 29 миллиардов 595 миллионов рублей (это более чем на 2 миллиарда рублей выше уровня 2019 года), расходов — 29 миллиардов 594 миллионов рублей. Профицит составил 1,4 миллионов рублей.

В следующем году в расходных статьях бюджета ТФОМС предполагается ряд существенных особенностей, по сравнению с предыдущими годами. Так, значительно вырастут финансирование и объемы медицинской помощи, оказываемой в условиях стационара и дневного стационара по профилю «Онкология» — всего на эти цели будет направлено в следующем году около 3 млрд 600 млн рублей. Также, в 2020 году продолжится увеличение нормативов и объемов финансового обеспечения проведения профилактических осмотров и диспансеризации.

На оплату профмероприятий в регионе планируется направить 1 миллиард 867 миллионов рублей. Кроме того, на финансовое обеспечение проводимых в амбулаторных условиях дорогостоящих исследований (в том числе УЗИ сердечно-сосудистой системы, гистологические и молекулярно-генетические исследования) заложено более 680 миллионов рублей.