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14:56, 9 декабря 2019 712
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С нового года Рязани повысят стоимость проездных

С нового года Рязани повысят стоимость проездных

С нового года в Рязани повысят стоимость проездных. Вопрос обсудили в понедельник, 9 декабря, на комитете гордумы.

Льготные карты вырастут в цене на 10 рублей. Так, с 1 января стоимость карты «Льготная» составит 375 рублей.

Карта «Льготная» для проезда в муниципальном транспорте двух видов подорожает с 350 до 365 рублей. Проездной предназначен для пенсионеров, родителей многодетных семей и вдов участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Карта «Школьная» будет стоить 410 рублей на два вида транспорта и 310 на один. Для малообеспеченных семей стоимость составит 205 и 155 рублей соответственно.

Проездной для студентов вырастет в цене до 820 рублей на два вида вида транспорта и до 590 — на один.

Для многодетных, студенческих и малообеспеченных семей стоимость составит 410 и 295 рублей соответственно.

Окончательно вопрос примут на основном заседании гордумы 12 декабря.

Напомним, в прошлом году после подорожания льготных проездных в рязанских киосках образовались очереди.


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