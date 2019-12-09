С нового года Рязани повысят стоимость проездных

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С нового года в Рязани повысят стоимость проездных. Вопрос обсудили в понедельник, 9 декабря, на комитете гордумы.
Льготные карты вырастут в цене на 10 рублей. Так, с 1 января стоимость карты «Льготная» составит 375 рублей.
Карта «Льготная» для проезда в муниципальном транспорте двух видов подорожает с 350 до 365 рублей. Проездной предназначен для пенсионеров, родителей многодетных семей и вдов участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Карта «Школьная» будет стоить 410 рублей на два вида транспорта и 310 на один. Для малообеспеченных семей стоимость составит 205 и 155 рублей соответственно.
Проездной для студентов вырастет в цене до 820 рублей на два вида вида транспорта и до 590 — на один.
Для многодетных, студенческих и малообеспеченных семей стоимость составит 410 и 295 рублей соответственно.
Окончательно вопрос примут на основном заседании гордумы 12 декабря.
Напомним, в прошлом году после подорожания льготных проездных в рязанских киосках
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Восточном промузле пьяный водитель на «ГАЗе» протаранил кроссовер
|
cледующая новость →Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.