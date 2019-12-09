«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» поддержал проект «Новогодняя столица 2020»

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«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» стал энергопартнером проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2020». Энергетики декорировали объекты электросетевого комплекса филиала.
«Рязаньэнерго» оформил ансамблем светящихся логотипов новогодней столицы в виде снежинок опоры ЛЭП на Московском шоссе в Рязани.
«Место расположения опор, декорированных тематической подсветкой, выбрано не случайно. Рязанцам оно хорошо известно — это остановка общественного транспорта „Университет МВД“. Опоры расположены вдоль оживленной автомобильной трассы и хорошо просматриваются при движении. Московское шоссе можно назвать въездом в город со стороны Москвы, поэтому стилизованные объекты порадуют не только жителей города, но и гостей, которые прибудут в Рязань на новогодние каникулы», — отметили в пресс-службе компании.
По замыслу организаторов проекта, главными героями праздника вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой стали представители рязанского фольклора и былин.
«Авдотья Рязаночка символизирует гостеприимство, Рязанский Косопуз — народные ремесла и промыслы, Забава Путятишна — развлечения и концерты, Евпатий — спортивные игры и активный отдых, — пояснил директор „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ Михаил Подлягин. — Пусть наши опоры ЛЭП, украшенные светящимися снежинками, послужат не только отличным дополнением к праздничной иллюминации города, но и станут символами света, электричества, без которого сияние разноцветных огней, дарящих нам атмосферу радости и новогоднего чуда, просто невозможно».
Как энергопартнер «Рязаньэнерго» обеспечит дополнительный резерв для обеспечения электроснабжением городских площадок проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний с помощью автономных источников энергоснабжения.
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