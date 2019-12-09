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Рыбновского производителя поддельной рязанской «молочки» оштрафовали. Об этом сообщил
Мужчину привлекли к административной ответственности по части статьи 14.43 КоАП РФ после того, как продукт не прошел проверку. В нем обнаружили растительные жиры, сухое молоко, жирность продукта занижена.
Постановление по делу вступило в законную силу. Нарушитель заплатил штраф в размере 20 тысяч рублей.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.