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16:38, 9 декабря 2019 220
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Полиция ищет очевидцев смертельной аварии у «Зельгроса»

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии у «Зельгроса»

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла около «Зельгроса» 4 декабря. Информацию опубликовали на сайте регионального УМВД.

Известно, что 52-летний водитель «пятерки» не убедился в безопасности маневра и врезался в Toyota Camry. От удара последняя вылетела на «встречку» и врезалась в Suzuki, за рулем которой находился 51-летний мужчина. После лобового столкновения Suzuki врезалась в Opel Astra.

В результате ДТП погиб водитель Suzuki, остальные участники аварии не пострадали.

Всех, кто что-нибудь знает о случившемся, просят обращаться по телефону 8 (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12 корпус 1, кабинет 13.

Наопмним, в сети публиковали видео с места аварии.


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