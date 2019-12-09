Полиция ищет очевидцев смертельной аварии у «Зельгроса»

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Полиция ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла около «Зельгроса» 4 декабря. Информацию опубликовали на сайте регионального УМВД.
Известно, что 52-летний водитель «пятерки» не убедился в безопасности маневра и врезался в Toyota Camry. От удара последняя вылетела на «встречку» и врезалась в Suzuki, за рулем которой находился 51-летний мужчина. После лобового столкновения Suzuki врезалась в Opel Astra.
В результате ДТП погиб водитель Suzuki, остальные участники аварии не пострадали.
Всех, кто что-нибудь знает о случившемся, просят обращаться по телефону
Наопмним, в сети публиковали
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.