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9:03, 9 декабря 2019 490
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Открытие «Новогодней столицы» и финал фортепианного конкурса русской музыки в Рязани. Обзор главных новостей выходных, 7-8 декабря

Открытие «Новогодней столицы» и финал фортепианного конкурса русской музыки в Рязани. Обзор главных новостей выходных, 7-8 декабря

Завершились первые выходные декабря. Вспомним главные события минувших выходных.

Об открытии «Новогодней столицы». В субботу, 7 декабря, в Рязани стартовал проект «Новогодняя столица 2020». В первый день в областной центр прибыл Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан (воплощение Якутского Властелина холода, получеловек-полубык) и его внучка. Дед Мороз открыл в Рязани «Новогодний дом».

На Лыбедском бульваре начали устанавливать надпись «Рязань». Ее смонтировали в день открытия «Новогодней столицы», 7 декабря. По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек. В субботу, 7 декабря, на площади Ленина прошел концерт. С праздником собравшихся поздравил Дед Мороз из Великого Устюга и глава региона Николай Любимов. Однако зажечь главную новогоднюю елку на открытии не смогли.

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, когда зажгут елку на площади Ленина.

Позже губернатор Николай Любимов попросил рязанцев поделиться впечатлениями о старте «Новогодней столицы-2020». Выяснилось, что рязанцы остались недовольны стартом мероприятием. В воскресенье, 8 декабря, Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Лесопарку. Позже выяснилось, что Дед Мороз из Великого Устюга одновременно посетил Рязань и Саратов.

В Лесопарке открыли «Новогоднюю деревню». Разваливающийся в центре Рязани забор закрыли баннерами.

О спортивных новостях. Рязанская фигуристка Александра Трусова заняла пятое место в короткой программе в финале серии Гран-при в Италии. Спортсменка упала с тройного акселя, который впервые включила в программу.

По итогам соревнований спортсменка стала третьей в финале Гран-при. Произвольную программу она представила в субботу, 7 декабря. В выходные не обошлось без происшествий. В центре Рязани маршрутка вылетела с дороги после столкновения с легковушкой. На площади Ленина перевернулся внедорожник. ДТП произошло вечером в субботу, 7 декабря. В Пронске рейсовый автобус столкнулся с «Нивой». На улице Горького сбили подростка.

Под Рязанью спасли провалившегося под лед мужчину. На пожаре в Соколовке спасли двух человек.

К другим новостям. В Рязани завершился первый Международный фортепианный конкурс русской музыки.

В Октябрьском городке вновь заметили мертвых птиц.


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