Открытие «Новогодней столицы» и финал фортепианного конкурса русской музыки в Рязани. Обзор главных новостей выходных, 7-8 декабря

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Завершились первые выходные декабря. Вспомним главные события минувших выходных.
Об открытии «Новогодней столицы». В субботу, 7 декабря, в Рязани стартовал проект «Новогодняя столица 2020». В первый день в областной центр
На Лыбедском бульваре начали
Мэр Рязани Елена Сорокина
Позже губернатор Николай Любимов
В Лесопарке
О спортивных новостях. Рязанская фигуристка Александра Трусова заняла пятое место в короткой программе в финале серии Гран-при в Италии. Спортсменка
По итогам соревнований спортсменка
Под Рязанью
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В Октябрьском городке вновь
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.