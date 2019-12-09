Открытие «Новогодней столицы» и финал фортепианного конкурса русской музыки в Рязани. Обзор главных новостей выходных, 7-8 декабря

Завершились первые выходные декабря. Вспомним главные события минувших выходных.

Об открытии «Новогодней столицы». В субботу, 7 декабря, в Рязани стартовал проект «Новогодняя столица 2020». В первый день в областной центр прибыл Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан (воплощение Якутского Властелина холода, получеловек-полубык) и его внучка. Дед Мороз открыл в Рязани «Новогодний дом».

На Лыбедском бульваре начали устанавливать надпись «Рязань». Ее смонтировали в день открытия «Новогодней столицы», 7 декабря. По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек. В субботу, 7 декабря, на площади Ленина прошел концерт . С праздником собравшихся поздравил Дед Мороз из Великого Устюга и глава региона Николай Любимов. Однако зажечь главную новогоднюю елку на открытии не смогли .

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала , когда зажгут елку на площади Ленина.

Позже губернатор Николай Любимов попросил рязанцев поделиться впечатлениями о старте «Новогодней столицы-2020». Выяснилось, что рязанцы остались недовольны стартом мероприятием. В воскресенье, 8 декабря, Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Лесопарку. Позже выяснилось, что Дед Мороз из Великого Устюга одновременно посетил Рязань и Саратов.

В Лесопарке открыли «Новогоднюю деревню». Разваливающийся в центре Рязани забор закрыли баннерами.

О спортивных новостях. Рязанская фигуристка Александра Трусова заняла пятое место в короткой программе в финале серии Гран-при в Италии. Спортсменка упала с тройного акселя, который впервые включила в программу.

По итогам соревнований спортсменка стала третьей в финале Гран-при. Произвольную программу она представила в субботу, 7 декабря. В выходные не обошлось без происшествий. В центре Рязани маршрутка вылетела с дороги после столкновения с легковушкой. На площади Ленина перевернулся внедорожник. ДТП произошло вечером в субботу, 7 декабря. В Пронске рейсовый автобус столкнулся с «Нивой». На улице Горького сбили подростка.

Под Рязанью спасли провалившегося под лед мужчину. На пожаре в Соколовке спасли двух человек.

К другим новостям. В Рязани завершился первый Международный фортепианный конкурс русской музыки.