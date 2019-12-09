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Фото: УМВД по Рязанской области
Около «сельхоза» в Рязани «Нива» сбила пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Авария произошла вечером, 6 декабря, на улице Костычева.
По предварительной версии, 55-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и ее сбил 58-летний рязанец на «Ниве».
Женщину доставили в больницу.
Ранее о произошедшем
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.