Об ухоловском селе сняли фильм

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О селе Покровское Ухоловского района сняли десятиминутный фильм. Его представили на Областном открытом видеопроекте «Традиции родного края», пишет издательство «
Авторами и создателями фильма «Покровское» стали члены МКДЦ «Ухолово». Короткометражка включает фото и видео достопримечательностей села, а также его знаменитых уроженцев. За кадром звучат стихи местных поэтов, которые читают Алина Ломтева и Наталья Конаева.
Из 25 заявленные работ жюри выбрали пять лучших. Фильму об ухоловском селе присудили первое место.
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