«Новогодняя столица» в Рязани вошла в десятку популярных праздничных событий

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Новогодняя столица» в Рязани вошла в десятку наиболее популярных и ожидаемых праздничных событий. Рейтинг составил туристический портал
Согласно этому списку, самые интересные новогодние и рождественские фестивали и ярмарки России этой зимой пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Рязани, Вологде, Владимире и Сочи.
Так, в топ-10 вошли:
Напомним, «Новогоднюю столицу» в Рязани
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской НПК прошел День открытых дверей
|
cледующая новость →На Южной окружной лоб в лоб столкнулись два автомобиля
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.