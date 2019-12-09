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9:37, 9 декабря 2019 117
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Названа обладательница титула «Мисс Вселенная 2019»

Названа обладательница титула «Мисс Вселенная 2019»

Победительницей конкурса красоты стала Зозибини Тунзи. Об этом сообщается на странице мероприятия в Twitter.

Также в тройку финалисток вошли девушку из Мексики и Пуэрто-Рико.

В этом году конкурс прошел в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Представительница России Алина Санько пропустила мероприятие из-за сложностей с оформлением визы и «организационных нестыковок», передает РИА Новости. Она поучаствует в конкурсе «Мисс Мира».


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