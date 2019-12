Названа обладательница титула «Мисс Вселенная 2019»

Победительницей конкурса красоты стала Зозибини Тунзи. Об этом сообщается на странице мероприятия в Twitter .

Также в тройку финалисток вошли девушку из Мексики и Пуэрто-Рико.

В этом году конкурс прошел в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Представительница России Алина Санько пропустила мероприятие из-за сложностей с оформлением визы и «организационных нестыковок», передает РИА Новости . Она поучаствует в конкурсе «Мисс Мира».

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A