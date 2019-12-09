Названа обладательница титула «Мисс Вселенная 2019»

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Победительницей конкурса красоты стала Зозибини Тунзи. Об этом сообщается на странице мероприятия в
Также в тройку финалисток вошли девушку из Мексики и Пуэрто-Рико.
В этом году конкурс прошел в американском городе Атланта, штат Джорджия.
Представительница России Алина Санько пропустила мероприятие из-за сложностей с оформлением визы и «организационных нестыковок», передает
The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A— Miss Universe (@MissUniverse) 9 декабря 2019 г.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.