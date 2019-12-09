На Южной окружной лоб в лоб столкнулись два автомобиля

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Утром в понедельник, 9 декабря, на Южной окружной в лоб столкнулись два автомобиля. Видео с моментом ДТП опубликовано на YouTube.
Как отметил автор ролика, авария произошла около 6:55.
Информации о пострадавших нет.
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