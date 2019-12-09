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Фото: УМВД по Рязанской области
На Восточном промузле пьяный водитель на «ГАЗе» протаранил кроссовер, об этом
В субботу, 7 декабря, примерно в 18:00, около дома №15 по улице Восточный промузел 43-летний пьяный рязанец на «ГАЗе» не справился с управлением и врезался в"Форд Куга" под управлением 49-летнего мужчины.
В результате происшествия водитель иномарки получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
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