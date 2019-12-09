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Мэрия представила программу «Новогодней столицы» на эту неделю. Афиша опубликована на
В программе собрали информацию о предстоящих событиях и режиме работы рязанских музеев.
Также в афише можно найти адреса мест, в которых пройдут мероприятия «
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.