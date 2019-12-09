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Фото: Pixabay.com
Касимовец угрожал убить отверткой хозяина магазина. Об этом сообщило областное управление МВД.
Известно, что полиция задержала 56-летнего мужчину, когда пытался убить отверткой хозяина одного из касимовских магазинов.
Выяснилось, что 22-летний молодой человек взял у 64-летнего предпренимателя в долг, но длительное время не отдавал.
Кредитор позвонил молодому человеку и потребовал вернуть деньги, тогда сын злоумышленника обратился за помощью к отцу. Будучи пьяным, он решил заступиться за сына и направился к предпринимателю, взяв в собой отвертку.
В магазине между мужчинами произошла ссора. Мужчина достал отвертку и пригрозил бизнесмену, что убьет его, если он продолжит требовать деньги у сына.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит до двух лет принудительных работ, либо до двух лет колонии.
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