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14:05, 9 декабря 2019 258
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Касимовец угрожал убить отверткой хозяина магазина

Касимовец угрожал убить отверткой хозяина магазина

Фото: Pixabay.com

Касимовец угрожал убить отверткой хозяина магазина. Об этом сообщило областное управление МВД.

Известно, что полиция задержала 56-летнего мужчину, когда пытался убить отверткой хозяина одного из касимовских магазинов.

Выяснилось, что 22-летний молодой человек взял у 64-летнего предпренимателя в долг, но длительное время не отдавал.

Кредитор позвонил молодому человеку и потребовал вернуть деньги, тогда сын злоумышленника обратился за помощью к отцу. Будучи пьяным, он решил заступиться за сына и направился к предпринимателю, взяв в собой отвертку.

В магазине между мужчинами произошла ссора. Мужчина достал отвертку и пригрозил бизнесмену, что убьет его, если он продолжит требовать деньги у сына.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством). Ему грозит до двух лет принудительных работ, либо до двух лет колонии.


© RZN.info

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